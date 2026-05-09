Cullera impulsa la cuina mediterrània amb les Jornades Gastronòmiques Marineres

Catorze restaurants oferiran menús especials del 11 al 15 i del 18 al 22 de maig
L’arròs i els productes de la mar seran els protagonistes de l’esdeveniment
Cullera es convertirà este mes de maig en un gran aparador de la gastronomia mediterrània amb una nova edició de les Jornades Gastronòmiques Marineres. La iniciativa reunirà fins a 14 restaurants del municipi, que oferiran menús especials inspirats en la tradició marinera local.
Les jornades tindran lloc de l’11 al 15 i del 18 al 22 de maig, permetent tant a visitants com a residents gaudir de propostes elaborades amb productes de la mar com a principals protagonistes. A més, en la majoria dels menús, el peix i el marisc es combinaran amb l’arròs, ingredient estrela de Cullera.
Els establiments participants presentaran receptes que fusionen la cuina marinera tradicional amb propostes més contemporànies, posant en valor la cultura arrossera i el producte de proximitat com a patrimoni gastronòmic del municipi.
L’esdeveniment està organitzat pel club de producte Artesanos del Arroz, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cullera i l’Associació Empresarial d’Hostaleria de Cullera, amb l’objectiu de promocionar el turisme gastronòmic i la qualitat de la cuina mediterrània local.
Els menús tindran un preu d’entre 30 i 40 euros i inclouran aperitius, entrants, plat principal i postres. En esta edició participen els restaurants Casa Nostra, Casa Rocher, Club de Tenis, Delfín Blanco, El Blanco, El Chalet, El Rincón del Faro, La Mar Salà, Las Terrazas del Mare Nostrum, Los Olivos del Racó, Mar de Oro, Terra, Turquessa Beach i Ulises Piga.
Per a fer reserves, les persones interessades hauran de contactar directament amb els restaurants participants.