L’Orquestra Mèdica Ibèrica ompli de música solidària l’Auditori de Cullera
L’Auditori Municipal de Cullera va acollir este dissabte un concert solidari de l’Orquestra Mèdica Ibèrica a benefici de l’Associació Espanyola contra el Càncer.
La formació, integrada per metges i estudiants de Medicina d’Espanya i Portugal, va oferir una actuació marcada per la música clàssica i el compromís social, sota la direcció de Sebastião Castanheira Martins.
El públic va gaudir d’un repertori amb obres de Joaquín Turina, Beethoven i Brahms, amb la participació del violinista André Gaio Pereira com a solista.
L’Orquestra Mèdica Ibèrica combina la vocació sanitària amb la música i destina habitualment els seus concerts a causes solidàries.
La vetlada va reunir nombroses persones en una cita de cultura i solidaritat a favor de la lluita contra el càncer.