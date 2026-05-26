Educació desbloqueja la negociació amb un acord parcial sobre la pujada salarial del professorat

Acord parcial amb pujada salarial i noves mesures per al professorat valencià
La negociació continua oberta amb sindicats mentre es mantenen les mobilitzacions
La Conselleria d’Educació ha desbloquejat este dilluns la negociació amb part dels sindicats docents després d’arribar a un acord parcial que contempla una pujada salarial de 200 euros mensuals per al professorat valencià.
L’acord ha sigut signat pels sindicats ANPE i CSIF i inclou també sis dies de lliure disposició, el reconeixement del dret a la desconnexió digital i mesures relacionades amb el treball fora del centre educatiu.
La consellera d’Educació, Carmen Ortí, ha destacat que este acord “suposa un pas avant per a recuperar la normalitat als centres educatius i donar estabilitat a les famílies valencianes”.
La proposta salarial planteja un increment progressiu de 200 euros mensuals fins a 2028, situant el professorat valencià entre els millor retribuïts d’Espanya, segons la Conselleria.
Tot i este acord parcial, la negociació continua oberta amb la resta d’organitzacions sindicals per abordar altres qüestions com la reducció de ràtios, plantilles docents, infraestructures educatives i suport als centres.
La mesa de negociació tornarà a reunir-se per continuar treballant en el paquet de més de 60 mesures presentades per Educació.
Mentrestant, alguns sindicats mantenen les mobilitzacions i la vaga indefinida, mentre continuen les converses per intentar arribar a un acord global per a l’ensenyament públic valencià.