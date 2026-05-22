València guarda un minut de silenci per les víctimes d’un nou cas de violència de gènere

L’Ajuntament de València ha guardat este dilluns un minut de silenci en memòria de la dona de 51 anys i del seu fill de 24 assassinats a Dolores, a la província d’Alacant, en un nou cas de violència de gènere.
L’acte s’ha celebrat a les deu del matí a la plaça de l’Ajuntament i ha comptat amb la participació de l’alcaldessa de València, María José Catalá, així com de representants dels quatre grups polítics municipals i personal del consistori.
El minut de silenci també s’ha secundat en altres dependències municipals com a mostra de condemna i suport a les víctimes i les seues famílies.
Des de la Regidoria d’Igualtat s’ha recordat que l’Ajuntament disposa del servici Espai Dona i Igualtat per a l’atenció i assessorament a víctimes de violència de gènere.
També s’han recordat els telèfons d’assistència i emergència disponibles, com el 016 d’atenció a totes les formes de violència contra les dones, el 112 d’emergències o el Centre Dona 24 hores.
L’Ajuntament de València ha reiterat el seu compromís en la lluita contra la violència masclista i en el suport a les víctimes.