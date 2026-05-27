Comença el període excepcional de cremes d’estiu vàlid per a les varietats tardanes de cítrics

Les declaracions responsables de crema sol·licitades des del 16 d’octubre de 2025 perdran la seua vigència el pròxim 30 de maig
Del 1 al 30 de juny s’autoritzaran les cremes agrícoles exclusivament per a gestionar restes de poda de varietats tardanes de cítrics
L’Ajuntament d’Alzira ha informat que el pròxim 30 de maig finalitza el període ordinari de cremes agrícoles, conegut com a cremes d’hivern. Per este motiu, les declaracions responsables de crema sol·licitades des del 16 d’octubre de 2025 caducaran i deixaran de tindre vigència, de manera que no es podrà realitzar cap crema agrícola amb estos permisos.
No obstant això, tal com establix el Pla Local de Cremes d’Alzira, entre l’1 i el 30 de juny s’habilitarà un període extraordinari de cremes agrícoles destinat exclusivament a la gestió de les restes de poda de les varietats tardanes de cítrics, mitjançant crema controlada.
Entre les principals condicions establides destaquen que només es podrà cremar de dilluns a divendres, des del trenc d’alba fins a les 11.00 hores, i que queda prohibida qualsevol crema agrícola a menys de 30 metres de sòl forestal.
A més, només s’autoritzaran les cremes per a la gestió de restes de poda de varietats tardanes de cítrics, circumstància que haurà de ser acreditada mitjançant una declaració responsable.
Pel que fa a les zones de gestió, en l’àrea homogènia A les cremes s’hauran de realitzar sempre en cremador, amb o sense mataespurnes segons la ubicació de la parcel·la. En l’àrea homogènia B, serà obligatori l’ús de cremador quan la crema es realitze entre 30 i 100 metres de sòl forestal.
També s’establix que només es podrà cremar en dies de risc baix o moderat d’incendi forestal (nivell 1, verd). En canvi, els dies de risc alt (nivell 2, taronja) o extrem (nivell 3, roig) quedaran prohibides les cremes agrícoles situades a menys de 500 metres de sòl forestal. Igualment, no es permetrà realitzar cremes en dies festius.
Per a obtindre el permís corresponent, les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud d’autorització de crema, amb una validesa de 15 dies naturals, així com una declaració responsable que acredite que les restes vegetals procedixen d’una explotació agrícola de varietats tardanes de cítrics.
La tramitació es podrà efectuar de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alzira o presencialment en les oficines municipals de La Clau.