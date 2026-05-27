Educació trasllada una nova proposta als sindicats i confia a tancar un acord este dijous

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats continua avançant en la negociació amb la mesa sindical per a desbloquejar el conflicte educatiu i confia a poder tancar un acord este dijous.
Després de la reunió mantinguda este dimecres, el departament dirigit per Carmen Ortí ha anunciat l’enviament d’una nova proposta als sindicats, incorporant diferents reivindicacions plantejades per les organitzacions sindicals durant les últimes jornades de negociació.
La mesa negociadora tornarà a reunir-se este dijous, 28 de maig, a les 12 del migdia, amb l’objectiu de definir una possible signatura dels acords.
Segons ha explicat el secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy, la proposta inclou avanços importants en ràtios, plantilles docents, inclusió educativa, FP i infraestructures educatives.
Entre les mesures destacades figura un increment de la inversió en infraestructures educatives de 372 milions d’euros, que inclourà un Pla Director amb climatització i accessibilitat als centres escolars.
A més, la Conselleria planteja 2 milions d’euros per a centres afectats per la DANA, mantindre el Pla Edificant amb 230 milions d’euros i impulsar el Pla Recole per a centres municipals.
Educació manté també la metodologia de “microacords” per blocs temàtics per facilitar el consens entre les parts.
Des de la Conselleria asseguren que la proposta podria situar la Comunitat Valenciana a l’avantguarda educativa de l’Estat i confien a tancar un acord en la reunió prevista.
La Conselleria d’Educació i els sindicats reprendran este dijous les negociacions amb noves propostes sobre ràtios, infraestructures i millores per al professorat.