La Fe obté la designació d’Unitat de Referència en Salut Mental Perinatal i de Primera Infància

La unitat oferirà atenció especialitzada a menors amb risc de desenvolupar problemes de salut mental des de la gestació fins als 6 anys
L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha sigut designat per la Conselleria de Sanitat com a Unitat de Referència en Salut Mental Perinatal i de Primera Infància, un reconeixement que reforça el seu paper com a centre d’alta especialització en este àmbit i consolida la seua tasca assistencial, docent i investigadora a la Comunitat Valenciana.
Esta designació comporta la centralització de l’atenció dels casos més complexos, amb la consideració d’unitat de nivell III, la qual cosa permet atendre pacients derivats de diferents serveis hospitalaris com Obstetrícia, Neonatologia o Rehabilitació Infantil. A més, suposa una millora significativa en la qualitat assistencial gràcies a un abordatge altament especialitzat que s’inicia ja en la etapa prenatal.
La unitat dona resposta a un problema de salut pública creixent, com són els trastorns mentals en la infància, apostant per la prevenció, la detecció precoç i la intervenció primerenca. Segons ha explicat la doctora Ana García Blanco, responsable de la unitat, es desenvoluparan programes de seguiment longitudinal de poblacions de risc des de la gestació, així com intervencions específiques en salut mental materna i paterna i en menors de 0 a 6 anys.
La unitat atén gestants i puèrperes amb trastorns mentals greus o situacions d’estrés derivades d’embarassos d’alt risc, així com nadons i xiquets i xiquetes amb risc o sospita de trastorns del neurodesenvolupament. També presta especial atenció a famílies amb dinàmiques disfuncionals que poden afectar el desenvolupament infantil, abordant alteracions del vincle primerenc i l’impacte psicològic de complicacions obstètriques i neonatals.
Des de la seua creació, la unitat ha atés més de 3.300 pacients i ha realitzat més de 23.000 visites, amb un 80% de pacients derivats d’altres departaments de salut de la Comunitat Valenciana.
El seu abordatge és integral i inclou cribatge en poblacions de risc, diagnòstic especialitzat, supervisió de casos complexos i tractaments combinats amb psicoteràpia, intervencions psiquiàtriques avançades i suport familiar. També incorpora tecnologia innovadora com l’eye-tracking i l’anàlisi de biomarcadors, així com teràpies com la teràpia de joc, la teràpia sistèmica i intervencions específiques en gestants.
L’equip està format per professionals multidisciplinaris, amb psicologia clínica, psiquiatria infantil, infermeria de salut mental i treball social, en coordinació amb obstetrícia, neonatologia i rehabilitació infantil. Este treball en xarxa amb Atenció Primària, serveis socials, centres educatius i recursos comunitaris permet una atenció continuada i integrada.
Segons el doctor Luis Rojo, cap de psiquiatria infantojuvenil, un dels aspectes diferencials és la intervenció longitudinal des de la gestació i la capacitat de coordinació multidisciplinària, fet que permet millorar la detecció precoç, reduir el temps de diagnòstic dels trastorns del neurodesenvolupament i millorar el pronòstic i el vincle familiar.