Pérez Llorca anuncia que la Comunitat Valenciana serà la tercera autonomia en inversió per alumne

La Comunitat Valenciana serà la tercera autonomia en inversió educativa amb 7.600 euros per alumne i 400 milions més per a infraestructures.
La Generalitat reforçarà centres educatius i reclama un nou sistema de finançament autonòmic i un fons de nivellació.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avançat que els nous Pressupostos de la Generalitat situaran la Comunitat Valenciana com la tercera autonomia d’Espanya en despesa per estudiant, amb una inversió prevista de 7.600 euros per alumne.
Així ho ha anunciat durant la seua participació en la jornada “Dir el que pensem: llibertat, xarxes i soroll”, organitzada pel diari digital El Confidencial, on també ha detallat que la partida destinada a infraestructures educatives augmentarà en 400 milions d’euros.
Part d’esta inversió es destinarà a la climatització dels centres educatius, així com a la millora i modernització de les instal·lacions. Els nous comptes també inclouran l’increment salarial del professorat anunciat recentment pel Consell.
Pérez Llorca ha defensat la necessitat d’una estabilitat institucional que afavorisca el creixement econòmic i social, i ha assegurat que la Comunitat Valenciana “torna a ser una terra d’oportunitats”, amb bones dades de creixement, ocupació i noves inversions.
Durant la seua intervenció, el president també ha reiterat la necessitat d’un nou sistema de finançament autonòmic i ha reclamat al Govern central l’activació d’un fons de nivellació transitori mentre no arribe la reforma definitiva del model.
A més, ha reivindicat el diàleg institucional i la cooperació entre territoris per impulsar iniciatives conjuntes en àmbits com el turisme, les infraestructures o l’aigua, i ha destacat la importància de reforçar les relacions econòmiques i estratègiques entre la Comunitat Valenciana i Catalunya.
