Pérez Llorca destaca la necessitat d’actualitzar les polítiques sociosanitàries davant els reptes del segle XXI

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat la importància d’analitzar i actualitzar l’impacte jurídic, econòmic i social de les polítiques sociosanitàries
Per tal de reforçar el sistema sanitari i millorar l’atenció a la ciutadania davant els grans reptes del segle XXI.
Pérez Llorca ha fet estes declaracions durant l’acte commemoratiu del desé aniversari de l’Associació de Dret Sanitari de la Comunitat Valenciana, on la Generalitat ha rebut una distinció honorífica pel seu treball en l’àmbit sanitari.
El cap del Consell ha defensat una sanitat basada en la inversió, la planificació, la modernització i la digitalització, amb especial atenció als avanços mèdics i a les garanties jurídiques per als pacients. En este sentit, ha remarcat la necessitat de continuar millorant la coordinació assistencial i l’equitat en l’accés als serveis sanitaris.
Durant la seua intervenció, el president també ha posat en valor les actuacions impulsades pel Consell en matèria sanitària, com la reducció de les llistes d’espera (especialment en oncologia), la inversió anual de prop de 300 milions d’euros en infraestructures sanitàries o l’impuls de l’Atenció Primària amb digitalització i intel·ligència artificial.
A més, ha destacat el desenvolupament de la futura Estratègia contra el Càncer 2026-2030, orientada a reduir els temps d’atenció, reforçar la medicina personalitzada i garantir una atenció integral als pacients.
Pérez Llorca també ha defensat la col·laboració públic-privada en el sistema sanitari i ha recordat la construcció del nou edifici de protonteràpia de l’Hospital La Fe, amb una inversió superior als 20 milions d’euros.
Durant l’acte també s’han entregat reconeixements a diferents entitats i institucions vinculades a la sanitat, la investigació i l’atenció a les persones.
La Generalitat reivindica la modernització, la innovació i la coordinació sociosanitària com a eixos fonamentals per afrontar els reptes del sistema sanitari del futur.