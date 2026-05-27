Picassent reforça el barranc per a previndre futures riuades amb una inversió milionària

Inversió superior als dos milions d’euros per a augmentar la capacitat hidràulica del barranc
El Ministeri preveu una nova actuació de 10 milions d’euros a la zona de la Font
Picassent continua avançant en les obres de millora del barranc amb una inversió superior als dos milions d’euros per a augmentar la capacitat hidràulica i reforçar la seguretat davant possibles riuades.
Les actuacions inclouen treballs sobre l’escullera i la profunditat del barranc per a facilitar l’eixida immediata de l’aigua en episodis de fortes pluges. A més, també està prevista una nova actuació a la zona de la Font amb una inversió de 10 milions d’euros per part del Ministeri.