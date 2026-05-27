UNIPRO reivindica la qualitat i l’origen de la Tomata del Perelló amb el suport de les seues certificacions de valor

La cooperativa comercialitza prop d’un milió de quilos anuals i aposta per un model agrícola basat en la qualitat, la sostenibilitat i l’arrelament al territori
Els segells de qualitat, l’origen certificat i les acreditacions internacionals reforcen el posicionament de la Tomata del Perelló com a referent agroalimentari valencià
La Cooperativa Valenciana Unió Protectora del Perelló (UNIPRO) continua consolidant-se com un referent en la producció de tomata de qualitat a la Comunitat Valenciana, apostant per un model agrícola basat en l’origen, la sostenibilitat i l’excel·lència del producte. Amb 75 anys de trajectòria, la cooperativa manté viva la tradició agrícola del Perelló a través d’un cultiu que combina experiència, innovació i respecte pel territori.
Actualment, UNIPRO treballa amb una producció anual pròxima al milió de quilos de tomata, distribuïts en diferents varietats adaptades tant a les demandes del mercat com a la preservació del sabor autèntic. Entre elles destaquen especialment la Tomata Valenciana del Perelló, la Tomata Rosa i la Tomata Bombó, reconegudes per les seues qualitats organolèptiques i el seu perfil gastronòmic. A esta oferta se sumen altres varietats consolidades entre els consumidors, com la Tomata Raff, la Tomata Redona i la Tomata Pera.
La cooperativa defensa un model d’agricultura de proximitat i qualitat diferenciada, on la identitat del producte i la seua vinculació amb l’entorn tenen un paper fonamental. En este sentit, un dels principals distintius amb què compta UNIPRO és la marca de qualitat “Tomata del Perelló”, una iniciativa creada, mantinguda i gestionada per la mateixa cooperativa i reconeguda oficialment per la Generalitat Valenciana. Este segell certifica l’origen del producte i garantix unes característiques úniques derivades del microclima i de les condicions agrícoles pròpies de la zona del Perelló.
A més, UNIPRO forma part de l’Associació de Productors de Tomata Valenciana, una entitat creada per a protegir, promocionar i posar en valor una de les varietats més emblemàtiques de l’agricultura valenciana. La Tomata del Perelló es troba entre les entitats que disposen del distintiu de qualitat necessari. A través d’esta associació es promou l’autenticitat del producte, es defensen les seues característiques tradicionals i es treballa per diferenciar al mercat una tomata reconeguda pel seu sabor, textura i qualitat.
Un altre dels avals que reforcen el posicionament de la cooperativa és la Marca de Producte Cooperatiu, un distintiu que reconeix el compromís de les cooperatives agroalimentàries amb un model de producció responsable, sostenible i vinculat al territori. Este segell posa en valor l’impacte social i econòmic del cooperativisme agrari, així com la seua contribució al desenvolupament rural i a l’economia local.
A estes distincions s’afegeix també el certificat GlobalG.A.P., una de les acreditacions internacionals més exigents en matèria de bones pràctiques agrícoles. Esta certificació garantix elevats estàndards en seguretat alimentària, sostenibilitat, traçabilitat i responsabilitat mediambiental, oferint al consumidor una garantia addicional de confiança i qualitat.
Finalment, UNIPRO compta també amb la marca Parcs Naturals – Albufera, a la qual està adherida des de l’any 2011. Este distintiu posa en valor la vinculació directa de la producció agrícola amb un entorn natural protegit com és el Parc Natural de l’Albufera, reforçant aspectes com la sostenibilitat ambiental, la qualitat associada a l’origen i el compromís amb una producció responsable i respectuosa amb el medi.
Per a UNIPRO, totes estes certificacions representen molt més que un reconeixement institucional. Suposen una eina clau per a protegir el producte, reforçar la confiança del consumidor i continuar posicionant la Tomata del Perelló com una referència dins del sector agroalimentari valencià.
La cooperativa manté, a més, una aposta constant per la innovació i l’adaptació a les noves exigències del mercat, sense perdre de vista l’essència tradicional que caracteritza els seus cultius. L’objectiu és continuar impulsant una agricultura competitiva i sostenible que permeta preservar el llegat agrícola del Perelló i continuar oferint un producte reconegut per la seua autenticitat, sabor i qualitat diferenciada.
Amb esta estratègia basada en l’origen, l’excel·lència i el compromís cooperatiu, UNIPRO reafirma la seua voluntat de continuar sent un dels grans referents de la tomata valenciana, defensant el valor del producte local i el treball dels agricultors que fan possible mantindre viva una tradició agrícola històrica.
Tot això, juntament amb dècades d’experiència, el coneixement transmés de generació en generació i les certificacions obtingudes al llarg dels anys, consolida la Tomata Valenciana del Perelló com un autèntic referent dins de la Comunitat Valenciana. En este context, UNIPRO representa el paper de la cooperativa com a emblema de la tradició agrària i garant d’un model que ha permés preservar el cultiu de l’autèntica tomata valenciana, mantenint vives les tècniques tradicionals i assegurant la continuïtat del coneixement agrícola. Gràcies a este sistema cooperatiu, actualment es comercialitza prop d’un milió de quilos de tomata entre les seues sis varietats, demostrant que tradició, qualitat i futur poden avançar de la mà.