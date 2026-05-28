Bombers València i el veïnat del Saler posen a prova una nova app municipal de comunicació en emergències

L’Ajuntament estrena el projecte pilot “Alertes IV” per millorar la resposta i la coordinació en situacions crítiques
Una eina pionera per a la comunicació en temps real entre emergències i ciutadania
València ha estrenat en fase de proves el projecte pilot Alertes IV, una aplicació desenvolupada per l’Ajuntament que permet establir comunicacions en temps real entre els servicis d’emergència i la ciutadania durant situacions crítiques, especialment en incendis en edificis de gran altura o zones amb elevada densitat residencial.
La nova ferramenta s’ha provat este matí durant un simulacre d’incendi forestal amb afecció urbana a la Devesa del Saler, amb la participació de Bombers València i veïnat de la zona. L’aplicació permet rebre instruccions directes dels bombers, informació instantània sobre incidències, rutes d’evacuació i recomanacions d’actuació.
El projecte ha sigut desenvolupat per l’empresa Armonia Tech Solutions dins dels programes GovTech de València Innovation Capital, amb una inversió de 50.000 euros. A més, incorpora criteris d’accessibilitat per facilitar la comunicació amb persones majors, amb discapacitat auditiva o amb trastorn de l’espectre autista.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha destacat que es tracta d’“una tecnologia absolutament pionera i pròpia de la ciutat de València” i ha subratllat que permet “una comunicació ràpida i directa entre bombers i ciutadania”.
L’aplicació continuarà en proves durant tot l’estiu i posteriorment s’implantarà de manera progressiva en la resta de la ciutat.
Durant la jornada, l’Ajuntament també ha avançat els detalls del dispositiu municipal antiincendis per a l’estiu de 2026, que començarà el 15 de juny i estarà operatiu fins al setembre.
El dispositiu inclou el reforç del Parc de Bombers del Saler amb una segona patrulla formada per un caporal i cinc bombers addicionals, així com equips d’extinció ràpida per reduir els temps de resposta.
A més, enguany estaran plenament operatius els 11 canons SIDEINFO de prevenció d’incendis forestals, instal·lats en la Devesa amb una inversió d’1,5 milions d’euros.
