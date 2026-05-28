Educació garantix la PAU amb servicis mínims del 100 % per a protegir el dret de l’alumnat valencià en l’accés a la universitat

La Conselleria d’Educació sol·licita servicis mínims del 100 % per al personal docent dels tribunals de la PAU
La prova es manté els dies 2, 3 i 4 de juny de 2026 tal com estava prevista
La secretària autonòmica d’Universitats, Esther Gómez, en la seua condició de presidenta de la Comissió Gestora de la PAU, ha sol·licitat a la Direcció General de Treball servicis mínims del 100 % per al personal docent designat com a membre dels tribunals avaluadors de la PAU.
La mesura garantix la celebració de les proves d’accés a la universitat en juny i juliol de 2026 i protegix el dret fonamental a l’educació de l’estudiantat valencià, arreplegat en l’article 27 de la Constitució Espanyola.
Esther Gómez ha assenyalat que la PAU és “el moment més important de la trajectòria acadèmica de milers de jóvens valencians” i ha remarcat l’obligació de garantir que la prova es realitze en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat.
La proposta de servicis mínims es basa en tres pilars: el dret fonamental a l’educació, la normativa estatal d’accés a la universitat i l’aval del TSJCV del passat 11 de maig de 2026, que ja va donar suport a mesures similars en l’àmbit educatiu.
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va considerar que l’interés general de l’alumnat que s’enfronta a la PAU és “preponderant”, destacant la necessitat que les proves es desenvolupen amb la màxima normalitat possible.
Segons la secretària autonòmica, la mesura “no buida el contingut del dret a la vaga del professorat, sinó que el pondera davant del dret fonamental a l’educació”, amb l’objectiu de protegir l’alumnat.
Finalment, la Conselleria ha confirmat que la convocatòria ordinària de la PAU se celebrarà del 2 al 4 de juny de 2026, tal com estava previst inicialment.