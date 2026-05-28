El Consorci Provincial de Bombers licita deu noves autobombes per a reforçar la resposta davant emergències complexes

La Diputació de València impulsa la renovació de la flota amb vehicles més moderns i preparats per a emergències complexes.
Les noves autobombes milloraran la capacitat d’intervenció en incendis urbans i situacions d’alt risc.
El Consorci Provincial de Bombers de València ha tret a licitació el subministrament de deu noves autobombes urbanes pesades, una actuació que suposarà una inversió superior als 6 milions d’euros per reforçar i modernitzar els mitjans operatius de l’organisme dependent de la Diputació de València.
Els nous vehicles estaran destinats a millorar la capacitat d’intervenció en incendis urbans i emergències complexes, incorporant avanços tècnics orientats a l’eficàcia del servici i la seguretat dels bombers.
El president del Consorci i diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell, ha destacat que les situacions viscudes en els últims anys, especialment durant episodis com la DANA, han posat de manifest la importància de comptar amb vehicles moderns, versàtils i preparats per a escenaris complexos.
Entre els criteris tècnics de la licitació figuren la maniobrabilitat dels vehicles, la millora de les prestacions hidràuliques, la capacitat d’actuació en condicions adverses, els sistemes d’ajuda a la conducció i la gestió d’equips contaminats després de les intervencions.
El contracte compta amb un pressupost de 6,17 milions d’euros i preveu un termini màxim d’entrega de 14 mesos des de l’adjudicació.
