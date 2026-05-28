La 38a edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira dona el tret d’eixida

Alzira torna a apostar per la cultura com a motor de la societat, del futur i de la llengua valenciana amb una nova edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.
El termini de presentació d’obres estarà obert del 25 de juny al 25 de juliol, excepte en la categoria de divulgació científica, que s’amplia fins al 15 de setembre.
Enguany, els premis comptaran amb la presència destacada de la figura del rei Jaume I per commemorar el 750 aniversari de la seua mort, una efemèride present també en jornades i activitats programades.
Uns guardons que continuen creixent en participació, projecció i tradició. En total, seran huit modalitats literàries amb la seua dotació econòmica corresponent.
Entre les novetats destaca una major aposta per apropar la literatura a la ciutadania, tal com explicava Andrea Bella.
Les obres guanyadores tindran presència en diferents espais municipals d’Alzira per fomentar la difusió de la cultura, la literatura i la llengua valenciana. A més, els autors estaran acompanyats per l’editorial Bromera durant tot el procés, des de la presentació fins a la publicació.
També es treballa perquè les obres premiades tinguen un espai destacat a la Fira del Llibre de València. La UNED col·labora patrocinant la categoria de poesia.
Des dels seus inicis en 1989, els Premis Literaris Ciutat d’Alzira s’han consolidat com un dels certàmens de referència de la literatura en valencià.