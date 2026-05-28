La Generalitat invertix 25,7 milions d’euros en la modernització de la Séquia Reial del Xúquer

Les actuacions permetran estalviar aigua i reforçar les aportacions ambientals a l’Albufera
Les obres del sector 35 beneficiaran 781 explotacions agràries entre Almussafes, Benifaió i Sollana
La Generalitat destinarà 25,7 milions d’euros a la modernització de la Séquia Reial del Xúquer amb l’objectiu de millorar l’eficiència dels regadius, reduir el consum d’aigua i reforçar les aportacions hídriques al parc natural de l’Albufera.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha visitat l’inici de les obres del sector 35, una actuació amb una inversió de 4,8 milions d’euros i un termini d’execució de 16 mesos.
Els treballs permetran modernitzar 315 hectàrees de superfície regable situades entre Almussafes, Benifaió i Sollana, beneficiant 781 explotacions agràries i generant un estalvi potencial de 926.864 metres cúbics d’aigua anuals.
Barrachina ha destacat que “cada gota que estalviem amb la modernització del regadiu és aigua que guanya el camp valencià” i ha remarcat que es tracta d’una actuació que combina agricultura i sostenibilitat ambiental, millorant la gestió dels recursos hídrics i afavorint l’arribada d’aigua en millors condicions a l’Albufera.
Les obres inclouen la construcció de la conducció de transport, el capçal de reg comunitari, la xarxa de distribució, els hidrants i les connexions fins a les parcel·les agrícoles.
La Generalitat també ha impulsat altres actuacions dins de la Séquia Reial del Xúquer, com la finalització del sector 17 d’Alzira, amb una inversió de 4,25 milions d’euros, i el sector 4 d’Alberic i Massalavés, amb una dotació de 4,19 milions d’euros.
A més, a través del Decret 74/2024, el Consell ha aprovat una subvenció directa per a modernitzar els sectors 12, 13, 25, 29, 41, 42, 43 i 44, amb una inversió global de 40,72 milions d’euros, dels quals 12,62 milions són aportats directament per la Generalitat.
Aquest conjunt d’actuacions permetrà modernitzar 2.195 hectàrees de regadiu, beneficiar 5.844 agricultors i generar un estalvi estimat de 6,67 hectòmetres cúbics d’aigua, que es destinaran a reforçar els cabals ecològics necessaris per a l’Albufera.
El conseller ha defensat que la modernització dels regadius és una ferramenta clau per a garantir el futur de l’agricultura valenciana, ja que permet produir amb menys aigua, reduir costos i adaptar les explotacions als efectes del canvi climàtic, al mateix temps que es contribuïx a la conservació dels espais naturals.