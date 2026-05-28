La Generalitat reforçarà la seguretat de la PAU amb detectors per a localitzar mòbils i dispositius electrònics

La Generalitat incorporarà enguany detectors de freqüència i altres sistemes tecnològics per localitzar dispositius electrònics no autoritzats durant les proves d’accés a la universitat (PAU)
Amb l’objectiu de reforçar la seguretat i garantir la igualtat de condicions entre l’alumnat.
La nova normativa de la PAU ha sigut presentada a la Universitat Politècnica de València per la secretària autonòmica d’Universitats, Esther Gómez, que ha explicat que la mesura pretén adaptar els controls a la realitat tecnològica actual i preservar la integritat de les proves.
Segons els nous criteris, estarà prohibida la utilització i la possessió de telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars, tauletes, ordinadors o ulleres amb intel·ligència artificial durant els exàmens.
La normativa regula per primera vegada el procediment davant la detecció de dispositius electrònics no autoritzats. En cas de confirmar-se, l’estudiant no podrà continuar l’examen i serà qualificat amb un zero.
La Generalitat també reforçarà els controls d’identificació dels estudiants abans de l’accés a les aules, i recorda que la suplantació d’identitat comportarà també un zero en el conjunt de la PAU.
