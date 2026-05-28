RIBERA
TELEVISIÓ

L’Alcúdia ret homenatge als 50 anys de TYRIUS amb una exposició dedicada a la història de l’associació i la moda local

La Casa de la Cultura de l’Alcúdia acull una exposició commemorativa pels 50 anys de l’Associació d’Ames de Casa TYRIUS.

Una mostra que fa un recorregut per la història de l’entitat a través de fotografies, records i activitats que han marcat estes cinc dècades de vida associativa al municipi.

L’exposició també reserva un espai destacat a la moda i la costura tradicional amb una col·lecció de prop de vint vestits elaborats per modistes de l’Alcúdia,

Posant en valor el treball artesanal i la dedicació de moltes dones que han deixat empremta al poble al llarg dels anys.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats