Pérez Llorca defensa la col·laboració públic-privada per consolidar el creixement econòmic

El president destaca la col·laboració públic-privada com a clau per al creixement i la creació d’ocupació a la Comunitat Valenciana.
La Generalitat defensa la seguretat jurídica i la simplificació administrativa per atraure inversions i reforçar el teixit empresarial.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicat el paper d’una administració que facilite la inversió, impulse la col·laboració públic-privada i afavorisca la simplificació administrativa per consolidar el creixement econòmic i la creació d’ocupació a la Comunitat Valenciana.
Pérez Llorca ha realitzat estes declaracions durant l’acte de lliurament dels premis de la Fundació Conexus, on s’ha reconegut la trajectòria de l’empresa Power Electronics com a exemple del potencial empresarial valencià.
El cap del Consell ha agraït la tasca que desenvolupa la Fundació Conexus per reforçar les relacions entre la Comunitat Valenciana i Madrid, afavorir la cooperació institucional i impulsar el teixit empresarial i la captació d’inversions.
Durant la seua intervenció, el president ha defensat la necessitat d’oferir “seguretat jurídica, estabilitat institucional i un entorn favorable a la inversió” per continuar generant oportunitats econòmiques i ocupació de qualitat.
En este sentit, ha destacat que la Generalitat ha mobilitzat prop de 2.000 milions d’euros que han permés atraure inversions privades valorades en 18.000 milions en sectors com l’energia, la mobilitat, la biomedicina o la logística.
Pérez Llorca també ha assenyalat que la Comunitat Valenciana lidera actualment el creixement de l’ocupació tecnològica, juvenil i femenina a Espanya, i ha avançat que en els pròxims anys es preveu la creació de més de 20.000 llocs de treball vinculats a sectors d’alt valor afegit.
El president ha reafirmat, a més, el compromís del Consell amb el diàleg institucional, la cooperació entre territoris i les mesures fiscals orientades a afavorir l’activitat econòmica i la competitivitat empresarial.
