Pérez Llorca presenta a València l’últim llibre de Jaime de los Santos, ‘El Evangelio según Caravaggio’

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha participat a València en la presentació del nou llibre de Jaime de los Santos, El Evangelio según Caravaggio
Una novel·la que revisita la figura del pintor italià des d’una perspectiva més humana i allunyada de la seua llegenda negra.
Durant l’acte, el cap del Consell ha destacat la trajectòria de l’autor, al qual ha definit com “una figura apassionada i amb raciocini en tot el que fa”, i ha elogiat la seua capacitat creativa i multidisciplinària.
La novel·la aprofundeix en la vida i l’obra de Michelangelo Merisi, Caravaggio, un dels grans referents del barroc italià, i traça paral·lelismes amb altres figures culturals com el cineasta Pier Paolo Pasolini.
Pérez Llorca també ha aprofitat la presentació per reivindicar el compromís del Consell amb la cultura, l’art i l’educació, i ha defensat el paper de la cultura com a espai de reflexió i coneixement.
L’acte ha reunit representants del món cultural, institucional i literari en una trobada que reforça València com a escenari de cultura i creació artística.
La Generalitat reafirma el seu suport a la cultura i a la promoció artística amb la presentació a València de la nova obra de Jaime de los Santos dedicada a Caravaggio.