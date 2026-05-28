Sanitat forma prop de 1.500 professionals en malalties rares per millorar la detecció precoç i l’atenció personalitzada

La Comunitat Valenciana reforça el seu lideratge en formació, innovació i diagnòstic de malalties minoritàries
Un impuls a la medicina de precisió amb unitats especialitzades i tecnologia genòmica avançada
La Conselleria de Sanitat està formant prop de 1.500 professionals sanitaris en l’àmbit de les malalties rares amb l’objectiu de millorar la detecció precoç i oferir una atenció més personalitzada, predictiva i multidisciplinària als pacients.
Així ho ha destacat el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, durant la inauguració del ‘Spain Global Rare Diseases Summit 2026’, celebrat a l’Hospital La Fe de València, on ha subratllat que la Comunitat Valenciana és “pionera” en l’atenció a estes patologies gràcies a la innovació, la investigació i la formació contínua dels professionals.
La trobada reunix experts nacionals en genòmica, innovació sanitària i gestió assistencial per a abordar els principals reptes en diagnòstic, accés a tractaments i equitat territorial.
El sistema sanitari valencià compta actualment amb tres unitats multidisciplinàries especialitzades en malalties rares ubicades en l’Hospital General de Castelló, l’Hospital Doctor Balmis i l’Hospital La Fe, que entrarà pròximament en funcionament complet.
Estes unitats permeten una atenció integral i coordinada, reduint desplaçaments dels pacients i millorant l’eficiència assistencial gràcies a la col·laboració entre professionals de diferents àrees com medicina, infermeria o psicologia.
A més, la Conselleria ha invertit al voltant de 6 milions d’euros en equipament genètic avançat, que permet el desenvolupament de nodes genòmics en diversos hospitals de la Comunitat Valenciana. Esta tecnologia incrementa la capacitat diagnòstica entre un 30 % i un 40 %, redueix els temps de resposta i impulsa una medicina més personalitzada i eficient.
El congrés també aborda la importància de la genòmica, la intel·ligència artificial i la gestió de dades clíniques com a ferramentes clau per a avançar cap a diagnòstics més ràpids i precisos.
Més de tres milions de persones a Espanya conviuen amb alguna de les més de 7.000 malalties rares catalogades, fet que reforça la necessitat d’impulsar models assistencials innovadors i coordinats.
El ‘Spain Global Rare Diseases Summit 2026’ continuarà amb sessions dedicades a l’accés a la innovació, l’organització de xarxes assistencials com la xarxa Únicas i el paper del pacient expert en la millora del sistema sanitari.
La Conselleria de Sanitat ha destacat que l’objectiu final és consolidar un model basat en la igualtat, la innovació i l’atenció personalitzada, garantint una millor qualitat de vida per als pacients amb malalties rares.