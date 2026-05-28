Sueca informa de les obres de regeneració de les seues platges que executarà el Ministeri a partir de l’1 de juny

Les actuacions s’allargaran durant tres setmanes i obligaran al tancament temporal de les platges entre el Perelló i Motilla
El projecte preveu aportar 775.000 metres cúbics d’arena per a ampliar l’amplària de la costa i reforçar-la davant els temporals
L’Ajuntament de Sueca ha informat la ciutadania sobre els treballs de regeneració de les platges del municipi que executarà el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a partir del pròxim 1 de juny. Segons les dades facilitades per la Demarcació de Costes, les obres tindran una duració aproximada de tres setmanes.
Durant este període, les platges situades entre el port del Perelló i Motilla romandran tancades per motius de seguretat, ja que els treballs requeriran l’ús de maquinària pesada sobre l’arena. Els passejos marítims, en canvi, continuaran oberts mentre es desenvolupe l’actuació.
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha explicat que el projecte contempla una aportació de 775.000 metres cúbics d’arena, una actuació que permetrà incrementar de manera notable la superfície de platja. Segons les previsions tècniques, la mitjana d’amplària de la costa se situarà al voltant dels 22 metres.
El primer edil ha recordat que es tracta d’una obra impulsada pel Govern d’Espanya i que també s’està executant en altres municipis del litoral valencià com Sagunt o Cullera. Així mateix, ha demanat comprensió davant les molèsties que puguen ocasionar els treballs, confiant que el resultat final supose una millora important per al litoral suecà.
Per la seua banda, la regidora de Platges, Pilar Moncho, ha assenyalat que mentre duren les obres es retiraran les passarel·les, rentapeus i torres de vigilància, i que no hi haurà servei de socorrisme, per la qual cosa ha insistit en la necessitat de no accedir a les zones afectades.
L’arena que s’utilitzarà en la regeneració s’extraurà d’un banc submarí situat a uns 11 quilòmetres mar endins, a una profunditat d’entre 60 i 80 metres, i serà transportada mitjançant una canonada de grans dimensions des de la zona de la Llastra cap al Perelló i posteriorment cap a Motilla.
A més, el projecte contempla aportar un 50% més d’arena de la necessària per a compensar els efectes dels corrents marins i afavorir també la recuperació de les platges del sud del terme municipal. El nou material tindrà un gra lleugerament més gruixut que l’actual, una característica que contribuirà a augmentar la resistència de la costa davant els temporals i a reforçar les dunes.
Des de l’Ajuntament s’instal·laran cartells informatius als passejos marítims i establiments de la zona, i tota la informació sobre el desenvolupament dels treballs també estarà disponible a través dels canals oficials municipals i les seues xarxes socials.