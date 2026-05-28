Tous estrena recorregut en el trail amb una prova del circuit Valencia Trail Race

La cita se celebrarà el 7 de juny amb modalitats de trail, sprint i caminada
La prova és la 12a puntuable del circuit Valencia Trail Race
Tous estrena un nou recorregut per al seu trail, una proposta pensada per a corredors que volen gaudir de l’esport en plena natura amb un traçat ràpid i dinàmic.
La prova, prevista per al 7 de juny, oferirà diferents modalitats: trail, sprint i caminada, adaptant-se així a diversos nivells i perfils de participants.
El recorregut es caracteritza per ser ràpid, amb sendes molt corredores i un perfil divertit però exigent a parts iguals, amb pujades que permeten córrer i baixades àgils que afavoreixen el ritme.
A més, l’entorn natural de Tous oferirà una experiència destacada per als participants, que podran viure una matinal de muntanya intensa i atractiva.
Esta prova forma part de la 12a cita puntuable del circuit Valencia Trail Race, consolidant-se dins del calendari esportiu de trail a la Comunitat Valenciana.