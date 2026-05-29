Agricultura actua per eliminar residus en zones rurals del terme d’Alzira

L’Ajuntament intensifica la neteja d’abocadors incontrolats detectats per la Policia Rural en diferents punts del terme municipal
El consistori fa una crida a la responsabilitat ciutadana per evitar conductes incíviques que generen impacte ambiental i cost públic
El personal de la Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament d’Alzira està duent a terme treballs continus de neteja en els abocadors incontrolats detectats per la Policia Rural en diferents zones del terme municipal. Es tracta d’espais rurals on, de manera reiterada, es produïxen estes pràctiques incíviques que afecten negativament l’entorn natural i agrícola.
Des del consistori s’ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana per evitar este tipus d’accions, ja que generen un important cost econòmic per a les arques públiques i un greu impacte mediambiental i paisatgístic.
El regidor d’Agricultura, Enrique Montalvá, ha assenyalat que els recursos municipals destinats a la retirada de residus “podrien invertir-se en millores per al camp i els servicis públics, però desgraciadament hem de continuar actuant davant actituds irresponsables d’una minoria”.
Montalvá ha remarcat la necessitat de conscienciar la població i ha recordat que mantindre net el terme municipal és una responsabilitat compartida. “Cuidar Alzira és cuidar el futur de tots. No podem permetre que l’incivisme embrute el nostre camp ni malbarate els diners de tota la ciutadania”, ha conclòs.