Albalat reivindica el seu teixit associatiu amb la VI Edició d’“Albalat al Carrer”

Albalat de la Ribera celebrarà este dissabte 30 de maig la sisena edició de l’Encontre d’Associacions “Albalat al Carrer”
Una iniciativa que tornarà a omplir els carrers del municipi d’activitats, convivència i participació ciutadana.
La jornada reunirà de 10:30 a 13:30 h al final del Carrer del Crist nombroses associacions locals, amb l’objectiu de donar a conéixer el seu treball durant tot l’any i posar en valor el paper del teixit associatiu dins de la vida social i cultural del poble.
L’encontre comptarà amb exhibicions, tallers, música, activitats participatives i espais informatius dirigits a tots els públics, convertint el centre d’Albalat en un gran punt de trobada entre col·lectius i veïnat.
Des de l’Ajuntament destaquen que esta cita s’ha consolidat com una de les activitats més representatives del municipi, reforçant la convivència i el sentiment de poble a través de la implicació de les associacions locals.