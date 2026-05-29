Andrés Gomis deixa l’Ajuntament d’Alzira després de quasi una dècada al govern municipal

L’Ajuntament d’Alzira va viure anit un dels moments més emotius del ple municipal amb l’anunci de la renúncia del regidor d’Hisenda, Contractació i Urbanisme
Andrés Gomis, qui posa fi a la seua etapa política al consistori després de diversos anys al govern local.
Durant la seua intervenció, Gomis va explicar que es tracta d’una decisió personal i complicada, marcada per nous projectes vitals i professionals, al mateix temps que va recordar part del treball desenvolupat al capdavant de diferents àrees municipals.
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, va destacar la importància de la figura de Gomis dins de l’equip de govern i va posar en valor la seua gestió econòmica durant estos anys.
La marxa de Gomis obligarà ara a una reorganització interna del govern municipal. L’alcalde va avançar que la persona que assumirà l’acta podria incorporar-se pròximament i que el repartiment de competències encara s’està estudiant, ja que es tracta de regidories amb un gran pes dins de l’Ajuntament.
Amb esta eixida, l’Ajuntament d’Alzira tanca una etapa marcada per la gestió econòmica i urbanística dels últims anys i obri ara un nou escenari dins de l’equip de govern municipal.