Educació manté oberta la negociació amb els sindicats i continuarà les reunions la pròxima setmana

La Conselleria d’Educació manté oberta la negociació amb la mesa sindical per intentar arribar a un acord que pose fi a la vaga indefinida docent iniciada l’11 de maig.
Després de les últimes reunions, Educació enviarà un nou document amb aportacions dels sindicats i continuarà les negociacions amb reunions sectorials la pròxima setmana entre direccions generals i organitzacions sindicals.
Segons el director general de Personal Docent, Pablo Ortega, les converses avancen amb “aproximacions successives” per acostar postures en qüestions clau com la simplificació burocràtica i les infraestructures educatives.
La Conselleria assegura que totes les mesures tenen suport pressupostari i que els futurs pressupostos de la Generalitat ja inclouen les partides vinculades als compromisos negociats.
La negociació busca desbloquejar el conflicte i aproximar posicions en temes com ràtios, plantilles docents, infraestructures i reducció de càrrega burocràtica.
Educació continuarà la pròxima setmana les reunions amb l’objectiu d’aconseguir un acord global que pose fi a la vaga docent a la Comunitat Valenciana.