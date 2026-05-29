La Fe incorpora una innovadora cirurgia d’escoliosi sense radiació per a adolescents

La nova tècnica combina ressonància magnètica avançada i navegació quirúrgica 7D per a augmentar la precisió i eliminar l’exposició a radiació
El sistema permet planificar i guiar la intervenció sense TAC previ i reforça la seguretat en pacients pediàtrics
L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha incorporat una nova tècnica per a la cirurgia d’escoliosi en adolescents que elimina completament la necessitat de realitzar un TAC abans de la intervenció i evita l’exposició a radiació.
El procediment combina l’ús de ressonància magnètica avançada amb un sistema de navegació quirúrgica 7D, que permet planificar i executar la cirurgia de columna amb una gran precisió a partir d’imatges d’alta definició.
La principal novetat del sistema és la utilització de seqüències específiques de ressonància magnètica capaces d’oferir imatges òssies amb una definició comparable a la tomografia computada, però sense irradiació. Esta característica resulta especialment rellevant en pacients pediàtrics i adolescents, més sensibles als efectes acumulatius de la radiació i que requereixen un seguiment clínic prolongat.
Segons la cap de la Unitat de Raquis de La Fe, Teresa Bas, la nova tècnica permet planificar la intervenció amb la mateixa precisió que la tomografia, però amb l’avantatge d’