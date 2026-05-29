La Fe incorpora una nova tècnica per operar l’escoliosi sense radiació en adolescents

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha incorporat una nova tecnologia per al tractament quirúrgic de l’escoliosi adolescent
El qual permet eliminar completament la necessitat de realitzar un TAC abans de la intervenció.
El nou procediment combina ressonància magnètica avançada amb un sistema de navegació quirúrgica 7D, una tecnologia que permet planificar i executar l’operació amb gran precisió sense exposar els pacients a radiació.
Segons els responsables mèdics, les noves seqüències de ressonància ofereixen imatges òssies amb una definició comparable a la tomografia computada, fet especialment rellevant en pacients pediàtrics i adolescents més sensibles a la radiació.
La tecnologia es complementa amb un sistema de navegació tridimensional tipus GPS dins del quiròfan, capaç de reconstruir l’anatomia en temps real i guiar la col·locació d’implants amb precisió.
A més de millorar la seguretat quirúrgica, el sistema permet reduir l’exposició radiològica eliminant també TAC intraoperatoris i fluoroscòpies.
Des de La Fe destaquen que esta innovació facilita una cirurgia més precisa, menys invasiva i més segura per a estructures com la medul·la espinal i les arrels nervioses, situant l’hospital com a centre capdavanter en cirurgia pediàtrica de columna i innovació mèdica.