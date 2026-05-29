La Generalitat tramita 640 sol·licituds d’ajuda per a persones afectades i familiars de víctimes mortals en la dana

El Consell preveu ajudes de fins a 80.000 euros per víctima i avança en la tramitació de les primeres resolucions
El Ple aprova també mesures en mobilitat, sanitat, pesca i infraestructures amb noves inversions i regulacions
València, 29 de maig de 2026.- La Generalitat ha registrat un total de 640 sol·licituds d’ajuda presentades per persones afectades i familiars de víctimes mortals de la dana, una vegada finalitzat el termini de presentació el passat 25 de maig.
El Ple del Consell ha pres coneixement este divendres de l’informe sobre esta primera fase del procediment de concessió d’ajudes, que preveu una quantia de fins a 80.000 euros per víctima, destinada a familiars o persones amb vincle afectiu que complisquen els requisits establits segons el decret vigent.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha assenyalat que ja es treballa en la tramitació dels expedients i que en els pròxims dies es publicarà una primera resolució definitiva.
Del total de sol·licituds, 488 corresponen a defuncions i 152 a situacions d’incapacitat absoluta i permanent, ja que en alguns casos diversos familiars han presentat peticions per una mateixa víctima. Les ajudes tenen caràcter directe, són compatibles amb altres subvencions o indemnitzacions i no tributen en l’IRPF.
El Consell aprova una nova regulació del taxi i els VTC i reforça la mobilitat
El Ple del Consell ha aprovat també el decret llei que modifica la normativa del taxi i els VTC amb l’objectiu de millorar la convivència entre ambdós models i reforçar la mobilitat en la Comunitat Valenciana.
La nova regulació establix una suspensió temporal de noves autoritzacions durant un màxim de dos anys, amb excepcions per als vehicles adaptats, i introdueix canvis en el règim de llicències, la seua transmissió i les condicions de prestació del servei.
Segons ha destacat el Consell, la mesura busca avançar cap a un model de transport més equilibrat, segur i adaptat a les necessitats reals de la ciutadania.
Noves ajudes sanitàries, suport a la pesca i actuacions en infraestructures
En matèria sanitària, el Consell ha autoritzat un contracte de servici d’atenció logopèdica ambulatòria valorat en 20,1 milions d’euros, que permetrà augmentar la capacitat assistencial fins a prop de 4.500 pacients anuals i incrementar les sessions de tractament.
Així mateix, s’ha aprovat una subvenció directa de 1,25 milions d’euros per a les confraries de pescadors i les seues federacions, amb l’objectiu de garantir el funcionament i la viabilitat del sector pesquer valencià.
En l’àmbit d’infraestructures, el Consell ha pres coneixement d’actuacions d’emergència per a la reparació de col·lectors de sanejament en la zona de la Pobla de Farnals, amb una inversió superior als 2 milions d’euros, així com la rehabilitació de l’Oficina Comarcal Agrària de la Plana Alta a Vila-real, amb una inversió pròxima als 459.000 euros.