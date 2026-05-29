Pérez Llorca recalca el suport del Consell a les famílies d’acollida amb més ajudes, millores fiscals i menys burocràcia

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reafirmat el compromís del Consell amb les famílies d’acollida de la Comunitat Valenciana
Amb un conjunt de mesures que inclouen més ajudes, millores fiscals i simplificació administrativa.
Durant una audiència amb associacions i representants de famílies d’acollida, ha estat acompanyat per la consellera de Servicis Socials, Família i Infància, Elena Albalat.
Entre les mesures fiscals destaca la duplicació de les deduccions en l’IRPF per naixement, adopció i acollida familiar, així com l’ampliació de les deduccions a totes les modalitats d’acollida i l’extensió dels beneficis fiscals a les famílies acollidores.
També s’ha modificat la normativa per a adaptar el sistema de protecció a les noves realitats socials, amb l’objectiu de millorar l’agilitat administrativa, reforçar el suport econòmic i optimitzar la gestió dels òrgans de protecció.
Una de les novetats principals és la regulació de l’“oferiment de continuïtat”, una mesura demandada per les famílies que protegeix els vincles afectius creats durant l’acollida.