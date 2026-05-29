Sueca celebra el Dia Mundial sense Tabac amb activitats enfocades especialment a la joventut

La UPCCA impulsa accions de prevenció i sensibilització en centres educatius de Sueca i El Perelló
Sueca ha programat diverses activitats amb motiu del Dia Mundial sense Tabac, que se celebrarà el pròxim 31 de maig, amb l’objectiu de reforçar la prevenció i la conscienciació entre la població jove.
La iniciativa està impulsada per la Regidoria de Promoció de la Salut i Sanitat i la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), que ha dissenyat dos propostes principals dins del seu treball continuat al llarg de l’any.
La primera acció s’emmarca en la prevenció universal escolar i està dirigida a alumnat d’entre 10 i 12 anys dels centres educatius de Sueca i El Perelló. L’activitat combina la detecció precoç del risc associat al consum de cigarrets electrònics amb missatges educatius orientats a adolescents, amb especial atenció a desmuntar la falsa percepció d’innocuïtat dels vapers en comparació amb el tabac tradicional.
Segons dades de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, l’edat mitjana d’inici en el consum de vapers se situa al voltant dels 12 anys, amb un percentatge elevat de menors que han provat estos productes.
Prevenció selectiva i suport a la comunitat per reduir els hàbits de consum
La segona proposta està orientada a la prevenció selectiva, adreçada a col·lectius amb major risc de desenvolupar conductes addictives, com el consum de drogues o problemes de conducta.
La regidora de Sanitat i responsable de la UPCCA, Carolina Torres, ha destacat la importància de la informació, l’acompanyament i la creació d’alternatives saludables, així com la col·laboració de professionals sanitaris, educadors, famílies i voluntariat en la lluita contra el tabaquisme.
Torres ha subratllat especialment la necessitat de posar el focus en la joventut davant noves formes de consum que poden semblar inofensives, però que també generen dependència i riscos per a la salut, reafirmant el compromís municipal amb la prevenció, l’educació i la sensibilització.