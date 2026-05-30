Espeleo Tous 2026 reuneix aventura, natura i espeleologia del 26 al 28 de juny

L’esdeveniment se celebrarà a Tous amb activitats per a tots els nivells
La programació inclou tallers, iniciació, exploració de simes i zona d’acampada
Tous acollirà els dies 26, 27 i 28 de juny una nova edició d’Espeleo Tous 2026, una proposta que combina natura, aventura i espeleologia en estat pur.
El programa inclou activitats per a tots els nivells, així com tallers i ponències especialitzades per a aprofundir en el coneixement del món subterrani. També s’oferiran sessions d’iniciació a l’espeleologia obertes a tots els públics, amb simes equipades per a l’exploració.
L’esdeveniment comptarà a més amb zona d’acampada, espais de convivència i un espeleobar amb DJ per a tancar les jornades amb ambient festiu.
Espeleo Tous es presenta com molt més que un esdeveniment esportiu: una experiència completa per a descobrir, aprendre i compartir tant dins com fora de la cova.
Per a més informació i inscripcions, es pot contactar amb la Federació a través del correu electrònic federacion@espeleocv.com o la web www.espeleocv.com.