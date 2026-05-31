Albalat impulsa activitats extraescolars al mes de juny per afavorir la conciliació familiar

Les activitats es desenvoluparan a les Escoles Velles de l’1 al 19 de juny


El programa compta amb el finançament de la Regidoria d’Educació i l’AFA del CEIP Ausiàs March

Amb l’objectiu d’afavorir la conciliació familiar, des de la Regidoria d’Educació i l’AFA del CEIP Ausiàs March es continua finançant una part de les activitats extraescolars que es duran a terme a les Escoles Velles durant les vesprades de l’1 al 19 de juny.

El programa està orientat a oferir un recurs educatiu i de lleure per a les famílies durant les últimes setmanes del curs escolar, reforçant així el suport a la comunitat educativa del municipi.

Les inscripcions es poden realitzar a través del formulari en línia fins al divendres 29 de maig,

