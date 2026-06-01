Carmen Ortí xifra en un 11% el seguiment de la vaga i denuncia l’impacte del conflicte sobre l’alumnat

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, ha denunciat que el conflicte sindical obert per STEPV, UGT i CCOO està tenint conseqüències directes sobre l’alumnat i les famílies.
Ortí ha defensat que la recerca de millores laborals “no pot convertir-se en un perjudici per als xiquets i xiquetes” i ha remarcat que el dret a la vaga no ha de traslladar-se als menors.
Segons la conselleria, el departament rep nombroses queixes per situacions en centres educatius durant les protestes.
També ha advertit que alguns docents estarien patint coaccions per voler fer classe i ha recordat que “tan legítim és fer vaga com no fer-la”. Per a canalitzar incidències s’ha habilitat el correu incidenciashuelga_edu@gva.es.
Ortí ha xifrat el seguiment de la vaga en un 11% a les onze del matí i ha acusat els sindicats d’utilitzar Telegram per difondre informació no veraç que genera alarma.
Finalment, ha defensat que la proposta de la Generalitat situarà el professorat valencià entre els millor pagats d’Espanya, i ha rebutjat la derogació de la Llei de Llibertat Educativa, defensant el dret de les famílies a triar la llengua.