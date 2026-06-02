Detingudes 20 persones d’un clan familiar per tràfic de drogues a Carlet

L’operació es va iniciar amb la intervenció d’1,1 quilos de cocaïna en un vehicle i ha permés desmantellar una xarxa criminal jerarquitzada
Més de 120 agents de la Guàrdia Civil han participat en un operatiu amb registres simultanis i múltiples intervencions
La Guàrdia Civil ha detingut 20 persones, membres d’un mateix clan familiar, per tràfic de drogues i altres delictes, en una operació que ha permés desarticular un grup criminal assentat a la localitat de Carlet.
La investigació va començar el 31 de juliol de 2025, quan una patrulla va interceptar un vehicle que va fer una maniobra evasiva en detectar la presència policial. En l’escorcoll, els agents van localitzar 1.167 grams de cocaïna ocults sota el seient del copilot, fet que va motivar la detenció del conductor i l’inici de les diligències.
A partir d’eixe moment, les perquisicions van revelar l’existència d’una organització altament jerarquitzada dedicada al cultiu i tràfic de drogues, amb diferents nivells de responsabilitat i funcions específiques per a cada integrant.
El passat 11 de maig es van realitzar nou registres simultanis en domicilis i magatzems, on es van localitzar plantacions indoor de marihuana amb sistemes automatitzats, ocultes en zulos i falsos sostres per evitar la detecció policial.
En el dispositiu es van intervindre més d’un quilo de cocaïna d’alta puresa, heroïna, marihuana, prop de 39.000 euros en efectiu, així com armes de foc, munició i diversos vehicles d’alta gamma. També es va detectar la utilització de testaferros i familiars per al blanqueig de capitals.
La xarxa criminal estava formada per persones d’entre 25 i 67 anys, incloent un menor d’edat, i els principals responsables han ingressat en presó provisional. Se’ls imputen delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal, defraudació de fluid elèctric i tinença il·lícita d’armes.
L’operació ha sigut desenvolupada per agents del Puesto Principal de Carlet, amb la participació de més de 120 efectius de diferents especialitats de la Guàrdia Civil.