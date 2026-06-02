El Consell rebaixarà l’IRPF autonòmic en tots els seus trams amb un estalvi fiscal de 160 milions d’euros

La mesura beneficiarà especialment les rendes mitjanes i baixes i arribarà a 2,7 milions de contribuents
La Llei d’Acompanyament també inclou canvis en Successions i Donacions per a facilitar el relleu de les empreses familiars
El Consell aplicarà una rebaixa en el tram autonòmic de l’IRPF que suposarà un estalvi fiscal de 160 milions d’euros, amb especial incidència en les rendes mitjanes i baixes, especialment en els trams d’ingressos compresos entre 32.000 i 72.000 euros.
Així ho contempla l’Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat, coneguda com a Llei d’Acompanyament, les principals novetats de la qual han sigut presentades pel conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira.
El titular d’Hisenda ha explicat que l’anunci del tràmit d’audiència ciutadana de l’avantprojecte ja ha sigut publicat en el DOGV, dins del procés que acompanya als Pressupostos de la Generalitat per a 2026, presentats divendres passat.
Rovira ha recordat que els comptes autonòmics de 2026 són “els més alts de la història”, destinant 8 de cada 10 euros a despesa social, amb especial incidència en Sanitat, Educació i Habitatge.
Segons ha destacat, esta aposta pels serveis públics és compatible amb una política de reducció fiscal “justa, responsable i sostenible”, després d’altres mesures adoptades durant la legislatura com la bonificació del 99 % de l’Impost de Successions i Donacions, les deduccions relacionades amb la salut i l’esport o la reducció dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
El conseller ha assenyalat que la Comunitat Valenciana compta actualment amb alguns dels tipus més elevats d’IRPF d’Espanya, motiu pel qual el Consell ha decidit aplicar una reducció que afectarà tots els trams, encara que amb una incidència més gran sobre les rendes baixes i mitjanes.
La mesura arribarà a 2,7 milions de contribuents i s’aplicarà en la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2026, que es presentarà durant l’any 2027.
Reducció progressiva de la càrrega fiscal
La reforma contempla una reducció generalitzada dels tipus entre 0,2 i 0,6 punts, amb major intensitat en els trams compresos entre 32.000 i 72.000 euros, mentre que no es produiran modificacions a partir dels 150.000 euros de renda.
Segons les estimacions de la Generalitat, el 72 % dels beneficiaris d’esta rebaixa fiscal corresponen a contribuents amb rendes inferiors a 30.000 euros, mentre que el 87,3 % de l’estalvi total es concentrarà en persones amb ingressos inferiors als 80.000 euros anuals.
Mesures per a facilitar el relleu empresarial
L’Avantprojecte de Llei incorpora també modificacions en els impostos de Successions i Donacions amb l’objectiu de facilitar la continuïtat de les empreses familiars.
Segons ha explicat Rovira, esta era una demanda plantejada des del teixit empresarial valencià, tenint en compte que més del 90 % de les empreses de la Comunitat Valenciana són de caràcter familiar.
El conseller ha defensat la necessitat d’adoptar mesures que permeten garantir la continuïtat d’estos negocis i facilitar el relleu generacional, contribuint així a mantindre l’activitat econòmica i l’ocupació en el territori valencià.