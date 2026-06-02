LA UNIÓ denuncia que l’agricultura només rep 82 euros per habitant i perd pes en els pressupostos de la Generalitat

El sector agrari baixa fins al 1,38% del pressupost autonòmic i acumula una caiguda de més del 70% en vint anys
LA UNIÓ alerta de retallades en estructures agràries, agroindústria i innovació tecnològica
L’agricultura continua perdent pes dins dels pressupostos de la Generalitat, ja que només creix un 0,67%, molt per davall del 3,14% del conjunt del pressupost autonòmic, segons denuncia LA UNIÓ.
El sector agrari representa actualment només el 1,38% del pressupost total, amb 460,1 milions d’euros dels 33.305,5 milions previstos per a 2026. Això suposa una mitjana de només 82,91 euros per habitant, davant dels més de 6.000 euros dels pressupostos autonòmics totals, la qual cosa evidencia, segons l’organització agrària, la baixa intensitat inversora en el sector per part del Consell.
LA UNIÓ alerta que esta tendència és estructural i continuada en el temps, ja que el pes de l’agricultura ha anat caient progressivament: del 4,62% en 2002, al 2,27% en 2012, fins al 1,42% de l’any passat i el 1,38% actual, la qual cosa suposa una pèrdua de més del 70% del seu pes pressupostari en dues dècades.
L’organització assenyala que, encara que hi ha increments puntuals en àrees com l’aigua, la pesca o algunes línies de suport a cítrics i assegurances agràries, altres partides essencials registren fortes retallades.
En concret, les estructures agràries baixen un 49,65%, passant de 39,77 a 20,02 milions d’euros, una reducció que afecta directament la modernització i competitivitat del sector. També el programa d’indústria agroalimentària i cadena alimentària disminueix un 25,25%, mentre que la partida de transferència tecnològica i innovació cau un 12,4%.
Segons LA UNIÓ, esta situació arriba en un context de grans reptes per al camp valencià, com l’augment de costos de producció, la competència de tercers països, la sequera, el canvi climàtic, la modernització dels regadius, la digitalització i el relleu generacional insuficient.
El secretari general de l’organització, Carles Peris, critica que els comptes reflecteixen una falta d’atenció proporcional a la importància del sector i alerta que podrien ser uns pressupostos “de còpia i pega”, amb partides que ja no es van executar en exercicis anteriors i que tornen a aparéixer enguany, com una dotació per a la recuperació de parcel·les afectades per la DANA.