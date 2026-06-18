Algemesí aprova el seu primer protocol municipal per a l’atenció de persones amb problemes greus de salut mental

La nova eina unificarà els criteris d’actuació dels Serveis Socials i reforçarà l’acompanyament a persones usuàries i famílies
El pla inclou mesures de prevenció, inclusió social, atenció domiciliària i sensibilització sobre salut mental i prevenció del suïcidi
L’Ajuntament d’Algemesí ha aprovat el primer Protocol d’Atenció a Persones amb Problemes Greus de Salut Mental del municipi, una iniciativa que permetrà coordinar i homogeneïtzar les actuacions dels professionals dels Serveis Socials municipals per a oferir una atenció més eficaç, pròxima i adaptada a les necessitats de les persones usuàries i les seues famílies.
L’objectiu principal del protocol és establir una línia d’intervenció comuna per a afavorir la recuperació i rehabilitació psicosocial de les persones amb problemes greus de salut mental, facilitant el seu desenvolupament personal i la seua autonomia en les activitats de la vida diària.
Entre les actuacions previstes destaquen la detecció i derivació precoç de possibles casos, la prevenció de situacions de crisi, la vinculació amb els serveis socials i sanitaris, l’atenció domiciliària, l’acompanyament personalitzat i la promoció de la inclusió comunitària mitjançant l’accés a recursos socials, formatius, ocupacionals i d’oci.
El protocol també incorpora mesures específiques de suport a les famílies i persones cuidadores, amb accions d’orientació, assessorament i formació destinades a previndre situacions de sobrecàrrega i a millorar l’atenció de les persones afectades.
A més, es reforçarà la coordinació amb els recursos sanitaris i es facilitaran els processos de transició entre diferents serveis assistencials per a garantir una atenció continuada i integral.
La iniciativa contempla igualment accions de sensibilització dirigides a la ciutadania i a l’alumnat dels centres educatius del municipi, mitjançant xarrades, jornades i projectes comunitaris relacionats amb la salut mental i la prevenció del suïcidi.
La regidora de Serveis Socials, Quini Giner, ha destacat que este protocol representa un avanç significatiu per al municipi, ja que permetrà oferir una resposta més coordinada i especialitzada, millorant la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i garantint el suport necessari tant per a elles com per a les seues famílies.
Amb esta iniciativa, Algemesí reforça el seu compromís amb l’atenció social, la inclusió i la promoció del benestar emocional de la ciutadania.