Cullera estrena este dissabte l’ampliació de les seues platges per a la temporada d’estiu

L’Ajuntament de Cullera obrirà oficialment este dissabte la nova temporada banyista amb una novetat important: l’ampliació de la seua línia de platja.
Gràcies a les recents actuacions de regeneració costanera i redistribució de l’arena, el municipi de la Ribera Baixa oferirà enguany més metres de superfície per als banyistes en algunes de les seues zones més concorregudes.
A més de guanyar espai per a garantir el confort dels milers de turistes que s’esperen este cap de setmana, les platges estaran totalment equipades a partir d’este dissabte amb tots els serveis actius, incloent-hi les passarel·les, els punts accessibles i el dispositiu complet de salvament i socorrisme.
Amb esta ampliació, Cullera es consolida com un dels destinacions líders en qualitat i espai del litoral valencià.