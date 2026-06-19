Desarticulat un grup de huit butroners responsables de diversos robatoris amb força

La Guàrdia Civil ha desarticulat completament una organització criminal especialitzada en robatoris mitjançant el mètode del butró amb la detenció de huit persones en el marc de l’operació Agamedes.
La investigació, iniciada l’any 2024, ha permés atribuir al grup almenys quatre robatoris amb força. Els assaltants actuaven amb una elevada planificació, utilitzant vehicles sostrets, passamuntanyes, guants i sistemes de comunicació per dificultar la seua identificació.
Entre els objectes sostrets es troben rodets tèxtils d’alumini de gran valor econòmic i bobines de coure d’alta velocitat. La informació obtinguda durant esta investigació també va resultar clau per a l’esclariment d’un altre robatori comés a Moixent el passat mes de març, en una operació desenvolupada conjuntament amb la Policia Nacional.
Els detinguts, huit homes espanyols d’entre 21 i 53 anys, van ser arrestats entre finals de maig i principis de juny a Paterna, Manises i la Pobla de Farnals. Tots ells comptaven amb antecedents policials o judicials relacionats amb fets similars.
L’operació ha sigut desenvolupada per l’Equip de Policia Judicial de Xàtiva amb la col·laboració d’altres unitats de la Guàrdia Civil. Als arrestats se’ls imputen delictes de robatori amb força, robatori i ús de vehicles i pertinença a grup criminal.