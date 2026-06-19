El pianista Josu De Solaun triumfa al Festival Iturbi amb dos estrenes i tres bisos

El prestigiós pianista valencià Josu De Solaun va oferir ahir dijous un aclamat recital al Palau de la Música de València, en el marc del Festival de Piano Iturbi, organitzat per la Diputació de València.
El públic va celebrar amb entusiasme un exigent programa que va transcórrer com un viatge musical autobiogràfic i un homenatge a José Iturbi, amb qui el concertista comparteix arrels valencianes, basques i un passat als Estats Units.
De Solaun, únic espanyol guardonat amb el Premi Iturbi i el George Enescu de Bucarest, a més de comptar amb dos Premis Internacionals de Música Clàssica (ICMA), va protagonitzar dos fites destacades durant la vetlada.
En la segona part del concert, va dur a terme l’estrena absoluta de Tres escenas sobre melodías de mi padre, de Vicente Chuliá, i l’estrena a Espanya de la seua pròpia obra, 21 Tientos para piano solo, una peça inspirada en la intuïció del tacte i en els mestres del segle XVI.
El repertori de la cita va connectar influències de compositors valencians, romanesos, bascos i nord-americans, sintetitzant la identitat poètica de l’intèrpret. Davant la gran ovació i els crits de “bravo” del Palau, el polifacètic músic va correspondre l’afecte del públic oferint tres bisos de Godowsky, Marié Lavandera i Debussy.
Després d’aquest èxit al Festival Iturbi, que se celebra fins al 30 de juny, el pianista continuarà la seua intensa agenda internacional amb la gravació de les masurques de Chopin i pròxims concerts a Espanya, Itàlia i Romania.