La desena edició de ‘Les Arts Volant’ arranca aquest divendres a Alginet amb la sarsuela com a protagonista

La gira itinerant ‘Les Arts Volant’ comença aquest divendres a la localitat d’Alginet la seua desena edició amb l’estrena de “Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió”.
Es tracta d’una nova producció que, per primera vegada en la història del projecte, situa la sarsuela com a eix central de l’espectacle, retent a més un homenatge al mestre Serrano.
La iniciativa, fruit de la col·laboració entre la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l’Ajuntament de València, té com a objectiu principal acostar la lírica a municipis amb menor activitat musical o on resultaria complicat rebre representacions d’aquestes característiques.
El conegut camió-escenari recorrerà un total de 25 localitats i barris de les tres províncies valencianes fins al pròxim mes d’octubre. En total, la gira inclou 14 funcions a la província de València, sis en diferents barris de la capital, i cinc repartides entre Castelló (on farà parada dilluns que ve) i Alacant.