L’Escola Gaia reflexiona sobre l’aïllament digital a l’exposició ‘La soledat connectada’

Els joves de l’Escola Gaia analitzen l’impacte de les xarxes socials en les relacions humanes
‘La soledat connectada’ utilitza l’art com a denúncia del buit emocional en l’era digital
En una societat hiperconnectada per les pantalles, com és possible sentir-se més sol que mai? Al voltant d’esta paradoxa gira ‘La soledat connectada’, la nova exposició col·lectiva organitzada pels alumnes de l’Escola Gaia i que ha centrat l’atenció de l’últim capítol del programa Punt Cultural.
La mostra reuneix més de 70 quadres on els joves talents de l’escola analitzen visualment l’impacte de les xarxes socials i la immediatesa digital en les relacions humanes. A través de les seues pinzellades, els creadors no sols plasmen una mirada crítica sobre el buit emocional del segle XXI, sinó que transformen l’art en un espai de denúncia i refugi.
L’exposició es converteix així en una cita imprescindible de l’art valencià jove per a reflexionar sobre els clarobscurs de l’era digital.