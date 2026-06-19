Pérez Llorca defensa uns pressupostos centrats en les polítiques socials, els joves, les famílies i l’habitatge

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha assegurat a Les Corts que els pressupostos de la Generalitat per a 2026 reflectixen la principal prioritat del Consell: reforçar les polítiques socials, l’atenció a les famílies, els joves i l’accés a l’habitatge.
Durant la sessió de control, el cap del Consell ha destacat que huit de cada deu euros dels més de 33.300 milions d’euros del pressupost es destinen a Educació, Sanitat, Serveis Socials i Habitatge.
Pérez Llorca ha subratllat que els comptes contemplen la major inversió educativa de la història de la Generalitat, amb 7.750 milions d’euros, així com una dotació anual de 400 milions per a actuacions en hospitals i centres de salut, incloent la posada en marxa dels primers Centres d’Atenció Urgent 24 hores.
A més, ha remarcat que la Conselleria de Serveis Socials comptarà amb més de 1.500 milions d’euros per avançar en l’atenció a les persones dependents i ha defensat les mesures destinades a facilitar l’accés a l’habitatge per a joves i famílies.
El president ha defensat que estos pressupostos combinen el reforç dels serveis públics amb la reducció de la pressió fiscal i ha assegurat que la Generalitat manté el seu compromís amb la inversió social, la creació d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida dels valencians.