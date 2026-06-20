La Ribera Baixa opta a 2 milions d’euros europeus amb un innovador sistema comarcal d’alerta davant riscos naturals

El projecte RESICOM crearà una xarxa supramunicipal de sensors, dades en temps real i protocols d’emergència compartits
La iniciativa naix després de la DANA de 2024 i compta amb la participació de la UPV, la Universitat de València i Creu Roja
La Mancomunitat de la Ribera Baixa ha presentat la candidatura del projecte RESICOM (Sistema Supramunicipal de Gestió Anticipatòria del Risc Natural) a la quarta convocatòria de la Iniciativa Urbana Europea (EUI-IA), amb l’objectiu d’aconseguir fins a dos milions d’euros de finançament procedents dels fons europeus FEDER.
La proposta naix com a resposta a la DANA del 29 d’octubre de 2024, un episodi que va evidenciar la necessitat de disposar de mecanismes d’alerta primerenca i coordinació entre municipis davant fenòmens meteorològics extrems i altres riscos naturals.
RESICOM planteja la creació del primer sistema supramunicipal integrat de prevenció i anticipació davant emergències a la comarca. El projecte es basa en quatre grans eixos d’actuació. El primer contempla una xarxa comarcal de sensors terrestres i dades satel·litàries per al monitoratge en temps real de riscos com inundacions, incendis urbà-forestals, episodis de calor extrema i qualitat de l’aire.
El segon component serà una plataforma digital compartida que permetrà als tècnics dels onze municipis de la Mancomunitat coordinar actuacions i prendre decisions de manera conjunta a través d’un sistema únic d’informació.
La tercera línia d’actuació inclou la creació d’un protocol d’alerta dissenyat amb la participació de la ciutadania, el sector agrari i els serveis d’emergència, que serà validat mitjançant un simulacre comarcal amb més de 500 participants.
Finalment, el projecte contempla la implantació de diverses Solucions Basades en la Natura en els municipis més afectats per la DANA, amb l’objectiu de reduir els riscos derivats dels fenòmens climàtics extrems i augmentar la resiliència del territori.
La iniciativa compta amb el suport tècnic de la Universitat Politècnica de València, a través de l’Institut ITACA, de la Universitat de València i de Creu Roja València.
El president de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Rafael Gisbert, ha destacat que RESICOM representa una resposta directa als reptes que va evidenciar la DANA. Segons ha assenyalat, el projecte permetria disposar per primera vegada d’informació compartida en temps real per a tots els ajuntaments de la comarca, protocols consensuats amb la ciutadania i actuacions concretes per a reduir els riscos naturals.
Amb esta candidatura, la Mancomunitat reforça la seua aposta per la innovació, la cooperació entre municipis i la captació de recursos europeus, amb l’objectiu de convertir la Ribera Baixa en un referent mediterrani en la gestió preventiva de riscos naturals.