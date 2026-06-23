Sanitat inicia les obres del nou centre de salut del carrer Antonio Suárez de València amb una inversió de 8 milions d’euros

La Conselleria de Sanitat ha iniciat les obres del nou centre de salut del carrer Antonio Suárez de València, una infraestructura que substituirà l’actual consultori del carrer Xile amb una inversió de més de 8 milions d’euros.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, acompanyat per l’alcaldessa María José Catalá, ha visitat la parcel·la cedida per l’Ajuntament on s’alçarà el futur edifici.
El nou centre disposarà de 3.128 metres quadrats repartits en huit plantes, fet que permetrà augmentar les consultes de 14 a 25. També incorporarà noves àrees assistencials com Maternitat, Fisioteràpia i Treball Social, evitant desplaçaments dels veïns a altres centres.
El termini d’execució és de 24 mesos, amb previsió que estiga operatiu a mitjan 2028, amb instal·lacions més àmplies i modernes.
El conseller ha destacat la importància de la coordinació institucional i ha emmarcat el projecte dins de la “gran revolució sanitària” de la ciutat de València.
Aquesta actuació se suma a altres projectes com els nous centres de salut de Castellar, La Torre, Benimàmet, Penya-roja i la Fuensanta, així com l’ampliació de l’Hospital Clínic i el desenvolupament del nou complex sanitari de Campanar.