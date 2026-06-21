València activa el dispositiu especial de prevenció d’incendis a la Devesa del Saler per a l’estiu de 2026

El pla estarà operatiu fins al setembre amb un reforç dels efectius de bombers i vigilància
Els 11 canons SIDEINFO s’activaran en situacions d’alerta màxima per risc d’incendi forestal
L’Ajuntament de València ha posat en marxa el dispositiu de prevenció d’incendis forestals a la Devesa del Saler per als mesos d’estiu. El pla, que romandrà actiu fins al mes de setembre, contempla el reforç dels efectius de bombers i la possible activació dels canons SIDEINFO quan es decrete alerta màxima per incendis forestals o les condicions meteorològiques ho requerisquen.
El parc de bombers del Saler comptarà durant este període amb cinc bombers i un caporal addicionals, fet que permetrà disposar de dos equips permanents de patrulla per la Devesa i garantir una intervenció ràpida davant qualsevol conat d’incendi. El dispositiu es completa amb la participació de la Policia Local, Protecció Civil, guardes forestals i voluntariat de la Creu Roja.
El regidor de Prevenció, Extinció d’Incendis i Protecció Civil, Juan Carlos Caballero, ha destacat la necessitat de la col·laboració ciutadana per protegir este espai natural. En este sentit, ha recordat la importància d’evitar conductes de risc com llançar burilles, encendre foc o utilitzar artefactes pirotècnics, així com respectar els accessos destinats als vehicles d’emergència.
A més, els bombers han dut a terme simulacres amb el veïnat de la zona per reforçar la cultura de la prevenció i facilitar que la població conega els protocols d’actuació davant situacions d’emergència.
Pel que fa als 11 canons SIDEINFO, estos formen part d’una infraestructura integrada per torres de 16 metres d’altura, capaces de llançar 2.966 litres d’aigua per minut, una capacitat equivalent a una descàrrega d’un avió amfibi contra incendis. La instal·lació ha suposat una inversió municipal de 1,5 milions d’euros.
Les autoritats recorden a la ciutadania la necessitat de no fer foc, no llançar residus ni burilles, evitar l’ús de pirotècnia, mantindre nets els entorns dels habitatges i no bloquejar els accessos al parc, mesures fonamentals per reduir el risc d’incendis durant els mesos de major perill.