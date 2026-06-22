Torrent invertirà 1,3 milions d’euros per a climatitzar tots els col·legis públics de la ciutat

Torrent invertirà 1,3 milions d’euros per climatitzar els col·legis públics
Finançament amb superàvit i aprovació prevista al ple de juliol
La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Torrent, juntament amb el regidor no adscrit, ha aconseguit un acord històric per a destinar 1,3 milions d’euros a la climatització de tots els col·legis públics de la ciutat.
Esta actuació, llargament demandada per la comunitat educativa, pares i mares, permetrà millorar el benestar d‘alumnes i docents davant l’augment generalitzat de les temperatures que es patix a les aules durant els mesos més calorosos de l’any.
La decisió s’ha adoptat formalment després de la reunió mantinguda entre l’alcaldessa Amparo Folgado i els portaveus de totes les forces polítiques del consistori, juntament amb el regidor no adscrit.
La inversió s’ha finançat gràcies al superàvit de l’exercici 2025, que va tancar amb un romanent de prop de 7 milions d’euros. D’este total, l’equip de govern va reservar 2 milions d’euros perquè l’oposició poguera proposar projectes d’interés de manera consensuada, triant finalment esta millora en els centres educatius.
Amb este acord es dona compliment al compromís adquirit el passat 4 de juny en el Ple Ordinari, on tota la corporació municipal es va comprometre a buscar una solució definitiva per a les escoles.
Per a executar les obres amb total seguretat, s’utilitzarà una fórmula financera que sol·licitarà un préstec d’1,3 milions d’euros per a les instal·lacions, mentre que una quantitat equivalent del romanent es destinarà a amortitzar deute.
Esta estratègia evita l’obligació legal d’acabar les obres abans de final de 2026, donant més marge de planificació. L’operació s’elevarà al ple del pròxim mes de juliol per a la seua aprovació definitiva.