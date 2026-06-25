Alzira es converteix en l’epicentre de la història valenciana amb l’acte acadèmic de l’Acadèmia de Cronistes Oficials

L’Ajuntament d’Alzira es converteix hui en l’epicentre de la història i la cultura de les nostres terres.
El Saló Noble de la casa consistorial acull, al llarg del matí, un destacat i solemne acte acadèmic organitzat per l’Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials amb una finalitat molt clara.
La trobada té com a objectiu principal posar en valor la figura del cronista oficial, una peça fonamental i moltes vegades silenciosa que s’encarrega de registrar el patrimoni immaterial de la nostra comunitat perquè les futures generacions no perden les seues arrels.
Es tracta d’una cita imprescindible per a entendre d’on venim i com es construeix la memòria col·lectiva del poble valencià. Aquesta celebració també ha servit per a reconéixer la feina d’excel·lents professionals amb el nomenament d’Acadèmics d’Honor elegits per la Junta General.
També han aprofitat el matí per a realitzar l’acte d’investidura a nous Acadèmics, que han rebut aquesta distinció entre honor, orgull i emoció per haver convertit la seua vocació en el seu dia a dia.